Marcia Campionati italiani | successo per Orsoni e Curiazzi

Leggi su Sportface.it

Gli azzurri impegnati neidella 35 chilometri disono autori di progressi cronometrici. Tra le strade di Acquaviva delle Fonti, Riccardovince tra gli uomini in 2h27:20, migliorando il proprio personale di tre minuti abbondanti. L’atleta tricolore coglie così lo standard necessario per i Mondiali di Tokyo del prossimo settembre, fissato a 2h28:00.festeggia il suo secondo titolo in carriera, dopo quello ottenuto nel 2023 e continua il trend positivo che lo aveva visto concludere il sesta posizione la 20 km degli Europei di Roma. Buoni tempi anche per Aldo Andrei, che scende a 2h30:52, e Gianluca Picchiottino in 2h31:13. Il titolo Under 23 è andato a Diego Giampaolo, che ha concluso la gara in quarta posizione assoluta con un crono di 2h31:59.Federicaè protagonista nella prova femminile, vincendo per 2h45:33.