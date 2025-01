Ilrestodelcarlino.it - Lotta a spaccio e degrado a Bologna: “Più attività e controlli ci fanno sentire sicuri”

, 26 gennaio 2025 – Sempre più cittadini hanno una percezione negativa della sicurezza di, questo a causa degli accrescenti problemi di criminalità anche in centro storico, troppo spesso teatro die furti. Tuttavia, ad arrendersi non ci si pensa proprio, e tanta è la volontà di allontanare e, se possibile, eliminaree microcriminalità. Un modello, inaugurato proprio l’altro giorno, è quello di piazza XX settembre, con tante iniziative per ‘occupare’ gli spazi. Un’altra idea, che già dallo scorso giugno sta dando i suoi frutti, è quella di Luca Sarti, della Drogheria della Pioggia. “Mi è capitato, anche grazie all’iniziativa Porte Aperte, di accogliere sempre più persone. Si confidano con noi e poi, quando il malvivente è andato via, escono dal locale più contente”, racconta.