Italiano e il tabù Empoli. "Qui non ho mai vinto. Non possiamo pensare di girare sempre a mille»

Vincenzopiace anche perché è una persona leale: riconosce i limiti della propria squadra e rende i giusti meriti agli avversari. "Non si puòdi giocaretenendo i ritmi altissimi – dice il tecnico rossoblù –. E non si puòdi venire su un campo difficile come questo e dettare legge. Lo dico io che in carriera anon ho mai.". Non è deluso il pilota di un Bologna che solo mercoledì aveva asfaltato gli ultimi finalisti della Champions League. Tre giorni dopo, al Castellani, tutto un altro Bologna. "Ci sono anche gli avversari – aggiunge – e l’oggi è stato bravo a venirci addosso e a sporcarci tutti i palloni. Siamo stati bravi a fare l’1-1 prima dell’intervallo, perché per esperienza so che partite come queste, affrontate tre giorni dopo un grande sforzo, se non le rimetti subito a posto possono incanalarsi su binari pericolosi".