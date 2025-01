Tutto.tv - Ilaria Galassi, colpo di fulmine per un uomo del GF? “Se non fossi sposata…”

La venticinquesima puntata del Grande Fratello è stata solo l’ultima scossa che ha portato grandi novità nella casa più spiata d’Italia. Il pubblico attendeva con ansia il momento del verdetto del ripescaggio, che ha consentito ad alcuni degli ex concorrenti di rientrare ufficialmente in gioco.Dopo una prima scrematura, soltanto quattro dei “fuoriusciti” hanno potuto varcare la porta rossa, lasciando il tugurio per ricominciare la loro avventura nel reality show. I nuovi ingressi hanno inevitabilmente movimentato le dinamiche, anche dal punto di vista sentimentale.sembra averne particolarmente risentito: ha rivelato di avere una cotta per uno dei coinquilini. L’ingresso dei gieffini smuove: colpita dal coinquilinoLa convivenza nella casa porta spesso gli inquilini del Grande Fratello a legare anche dal punto di vista sentimentale, notando delle particolari affinità.