Formiche.net - Ecr ha aperto una breccia, anche Parigi segue Roma sull’automotive

Leggi su Formiche.net

La forte e convinta convergenza del governo francese verso le posizioni italiane in tema di politica industriale per il settore automotive è un elemento che potrebbe determinare una svolta decisiva verso un riequilibrio della decisioni prese da Franz Timmermans sul 2035. Le parole espresse in queste ore dal ministro dell’Industria francese, Marc Ferracci, lo dimostrano e caratterizzano per certi versiuna postura pragmatica disu un tema che è stato ideologizzato nella precedente legislatura europea e che ha portato sconvolgimenti precisi nelle strategie industriali delle grandi case (senza dimenticare i licenziamenti causati dalle chiusure di poli in Germania). I conservatori di Ecr si preparano ad offrire un contributo per la revisione del Green Deal impegnandosi ad ascoltare tutte le parti in causa, ma ricordando che in passato sono stati i primi a sollevare forti perplessità.