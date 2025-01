Liberoquotidiano.it - Cerca di demolirgli casa con la ruspa e lo uccide a fucilate? La decisione dei pm: un grosso caso nell'Aretino

Leggi su Liberoquotidiano.it

Immaginate di essere a cena con la famiglia quando, improvvisamente, i muri iiniziano a traballare, l'intonaco si sbriciola, c'è polvere ovunque e il tetto dà evidenti segni di cedimento. E immaginate anche che - spaventati, allarmati, preoccupati - vi affacciate alla finestra e scoprite che tutto quel caos è causato dal vicino che ha appena distrutto quattro delle vostre auto in giardino e ora stando di buttar giù laa colpi di. Beh, che fareste in una situazione del genere? Scappereste incontro a quel folle con il rischio di essere investiti o provereste a difendere la vostra proprietà, la vostra libertà, la vostra famiglia fermandolo in qualche modo? Sandro Mugnai, fabbro toscano (località San Polo, provincia di Arezzo) di 53 anni, la sera dell'Epifania del 2023 si è trovato esattamente in questa drammatica e assurda situazione e ha deciso d'istinto perla seconda ipotesi (a tavola con lui c'erano altre sei persone: l'anziana madre, uno dei due figli, la moglie e i cognati), ha impugnato un fucile e ha sparato cinque colpindo Gezim Dodoli, 59 anni, impresario edile albanese con il quale c'erano già stati altri screzi.