C' è posta per te bordate di fischi dal pubblico per Martina | la nuora viene fatta a pezzittini

Emozioni a non finire a C'èper te, il programma di Maria De Filippi in onda il sabato sera su Canale 5, arrivato alla terza puntata di questa nuova edizione, quella di sabato 25 gennaio. In studio è stata raccontata la storia di Maria, una madre che ha tentato di ricucire il rapporto con il figlio Giovanni, interrotto da cinque anni. Giovanni, accompagnato dalla compagna, ha accettato l'invito in studio, ma l'incontro non ha avuto l'esito sperato. Il giovane ha accusato la madre di non averlo cercato abbastanza e di voler riallacciare i rapporti solo per convenienza.ha avuto un ruolo significativo nella discussione, attirando critiche dalsia in studio che sui social per non aver incoraggiato Giovanni a riavvicinarsi alla madre. A quel punto Maria De Filippi è intervenuta per cercare di mediare, sottolineando a Giovanni che aveva interrotto i rapporti senza fornire spiegazioni e mostrando comportamenti contraddittori.