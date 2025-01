Metropolitanmagazine.it - Calciomercato Atalanta, la Dea accelera: pronto un doppio colpo

Si avvicina l’ultima settimana die l’appare intenzionata a battere più di unin entrata. La Dea, finora, è rimasta in disparte, ma la sensazione è che nei prossimi giorni proverà a riempire la casella degli acquisti. Del resto, il terzo posto in classifica è per ora consolidato e le speranze in ottica scudetto restano vive, malgrado lo scontro diretto perso contro il Napoli. Mister Gasperini ha chiesto uno sforzo alla società, e questa potrebbe accontentarlo con un innesto in attacco e un altro in difesa.: si scalda la pista RaspadoriUno dei tormentoni riguardanti ildell’corrisponde al nome di Giacomo Raspadori. L’attaccante del Napoli, infatti, è da diverse settimane nel mirino del club orobico, che vedrebbe nel classe 2000 il rinforzo perfetto per il reparto avanzato.