Australian Open 2025, Sinner: "Proverò a convincere Cahill"

Jannikdedica il secondo trofeo consecutivo vinto aglial suo team e in particolare al coach Darren, che a fine stagione sembra voler lasciare il tennista azzurro per dedicarsi alla famiglia: “Abbiamo lavorato moltissimo, è una sensazione bellissima poter condividere questo momento con tutti voi. E’ bellissimo vincere ma ancora di più condividerlo con voi”, dicedopo il successo su Zverev, rivolgendosi al suo team composto da Simone Vagnozzi e lo stesso.Tennis,vs Zverev – La Finale“Darren,a convincerti, sono molto felice di poter condividere questo trofeo con te. Tutto è iniziato quando ho cambiato, con Simone , voi due assieme, sono molto felice di avervi al mio fianco. Grazie agli organizzatori, spero che Melbourne continui ad essere uno slam speciale per me”, ha proseguito, che poi ha voluto rivolgersi ad Alexander Zverev, sconfitto in tre set: “Ringrazio Sasha, nuovamente una giornata complicata, anche per il tuo team, per la tua famiglia.