It.insideover.com - Auschwitz, 80 anni dopo: ricordare che furono i russi a liberarla non è un assist a Putin

Leggi su It.insideover.com

, 27 gennaio 1945: elementi della 322esima divisione di fucilieri dell’Armata Rossa sovietica fanno capolino in quello che sarebbe diventato il più iconico simbolo della macchina di morte nazista, il lager per antonomasia, il simbolo dell’universo concentrazionario tedesco in cui morirono a milioni ebrei, rom, omosessuali, oppositori politici, prigionieri di guerrae esponenti di ., 80chenon è unInsideOver.