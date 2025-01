Quotidiano.net - Artico, le ambizioni (e i progetti) della Cina. Perché Xi ha ‘congelato’ la Via della seta polare

Roma, 26 gennaio 2025 – C’era una volta la Via, Polar silk road. Poi congelata. Ma restano lesullo scenario, sempre più affollato. Cosa dobbiamo aspettarci oggi, soprattutto dopo le ultime dichiarazioni del presidente Usa Donald Trump, che ambisce a comprare la Groenlandia? Lo abbiamo chiesto a Marco Di Liddo, direttore del CESI, Centro studi internazionali. Ricorda che la stessa“aveva provato ad espandersi in Groenlandia fino a qualche anno fa, cercando di acquisire quote di una società australiana e poi con un tentativo di vincere una gara da appalto per gli aeroporti. Ma poi si è ritirata”. Che cos’è la ViaDottor Di Liddo, partiamo dal progetto che risulta ufficialmente fermo. Che cosa s’intende per Via? “Si definisce con questa espressione una diramazionepiù famosa Via, cioè di quel mega progetto che laaveva lanciato nel 2013 e che coinvolgeva la creazione di questa enorme struttura di porti e infrastrutture energetiche, commerciali e ferroviarie che dovevano mettere in comunicazione il mercato cinese con quello euroasiatici.