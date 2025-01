Metropolitanmagazine.it - Anna Dan, chi è la moglie di Gianni Morandi: “Un colpo di fulmine travolgente”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Dan, attualedi, è stata per anni dirigente di una società informatica, ma in passato ha lavorato anche nel mondo della musica. Tra lei e il cantante ci sono 12 anni di differenza e si sono incontrati per la prima volta nel 1994 a Monghidoro, luogo di nascita di, mentre lui stava giocando a calcio.e laDan, che lavora in un’azienda tecnologica si sono conosciuti ed innamorati a Moghidoro, in provincia di Bologna, durante una partita di calcio nel 1994. Lei aveva 12 anni in meno del marito. Fu undiimmediato per l’eterno ragazzo della musica italiana, che in quel momento era separato dalla primaLaura Efrikian da ormai 18 anni. Il cantante ha ricordato il loro primo incontro in un lungo post Facebook nel 2014, a vent’anni esatti da quel giorno in cui si sono conosciuti: 19 agosto 2014.