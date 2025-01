Glieroidelcalcio.com - Accadde oggi, 26 gennaio: Vic Buckingham ed altre ricorrenze

Leggi su Glieroidelcalcio.com

26: VicedÈ entrato nella storia dell’Ajax non solo per aver conquistato il titolo del 1960, ma anche per aver lanciato il “Profeta del gol”. È citato anche lui da Federico Buffa nella puntata di “Storie di campioni” dedicata a Johan Cruijff. Da allenatore festeggiò anche una FA Cup, una Supercoppa inglese e una Coppa di Spagna. Il 261995 si spegneva Vic.Compieottant’anni Mario Morello, tra i protagonisti della prima promozione in Serie A dell’Ascoli che nel massimo campionato indossò anche la maglia della Sampdoria. Settanta invece per Paolo Dal Fiume, tra stagioni nel Napoli e che con il club partenopeo realizzò una rete importante per la salvezza nell’ultima giornata del campionato 1982-’83.GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto)L'articolo, 26: Vicedproviene da Gli Eroi del Calcio.