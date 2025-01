Zonawrestling.net - WWE: Le quote dei bookmaker per Saturday Night’s Main Event

Questa notte appuntamento conpresso il Frost Bank Center di San Antonio, Texas. Nella card tre match titolati che vedranno in palio il World Heavyweight Title, il Women’s World Title e l’Intercontinental Title. Poi lo scontro tra titani tra Jacob Fatu e Bron Strowman e, infine, la firma del contratto per il Ladder Match della Royal Rumble tra Cody e Kevin Owens moderata da HBK.LeBetOnline ha reso note lescommesse perdi questa notte. GUNTHER super favorito (-4000) a mantenere il titolo contro Jey Uso (+900). Stesso discorso per Rhea Ripley (-7500) nel match contro Nia Jax (+1500). Anche Jacob Fatu super favorito (-5000) nel match contro Braun Strowman (+1200). Un po’ più equilibrato il match tra Bron Breakker (-900) e Sheamus (+500).