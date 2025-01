Thesocialpost.it - Weekend difficile per chi viaggia in treno: sciopero nazionale il 25 e 26 gennaio

Prepararsi a un fine settimana complicato per chi intende spostarsi in. Il personale del Gruppo FS ha indetto unodalle 21 di sabato 25fino alle 21 di domenica 26. L’agitazione è stata proclamata da Cub Trasporti, Usb e Sgb. Disagi in vista per pendolari etori.Leggi anche: La Nasa rimanda ancora il ritorno sulla Luna: ecco il motivo. E i complottisti si scatenanoTrenitalia avverte: possibili cancellazioni e ritardiTrenitalia ha comunicato che loavrà un impatto pesante sulla circolazione dei treni. Le Frecce, gli Intercity e i treni regionali potrebbero subire cancellazioni o forti ritardi. Gli effetti potrebbero iniziare prima dell’orario ufficiale delloe prolungarsi anche dopo. La società invita tutti i passeggeri a verificare lo stato del propriotramite l’app ufficiale, il sito web e i canali social.