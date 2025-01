Dailymilan.it - Verso Milan-Parma, dubbio Youssouf Fofana: e Pulisic? Le scelte di Sergio Conceiçao

In vista della sfida traha qualcheda sciogliere: daa Christian. LeIlsi prepara a scendere in campo contro ilnella sfida valevole per la 22esima giornata del campionato di Serie A. I rossoneri ospiteranno i crociati a San Siro e cercheranno di ottenere 3 punti per continuare la propria rincorsa Champions. Per l’occasione, però, l’allenatore del Diavoloha qualcheda sciogliere.Come riportato dal quotidiano Tuttosport, infatti, all’orizzonte si intravedono due sfide importantissime, che varranno davvero tanto. La prima è la gara di Champions League con la Dinamo Zagabria, che in caso di vittoria porterebbe i rossoneri direttamente agli ottavi di finale. Domenica 2 febbraio, invece, c’è il derby contro l’Inter.