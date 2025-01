Lanazione.it - Verso le elezioni regionali: "Tomasi è validissimo. Ma nessuna decisione"

Le, previste per il prossimo autunno, sono state al centro dell’incontro che si è svolto ieri all’Hotel Lago Verde di Serravalle Pistoiese, promosso da Forza Italia, in vista proprio dell’imminente appuntamento elettorale che riguarderà la Toscana nel prossimo autunno, salvo rinvii. Un incontro che ha visto la partecipazione di alcuni rappresentati forzisti di rilievo nazionale e regionale, con il senatore Maurizio Gasparri, le deputate Deborah Bergamini (vicesegretario nazionale del partito), Erica Mazzetti e Chiara Tenerini, ma anche il segretario regionale Marco Stella e la segretaria provinciale Anna Bruna Geri, oltre a diversi amministratori locali provenienti da varie province. "In Toscana – ha ricordato il senatore Gasparri –, come Forza Italia abbiamo fatto una campagna di ascolto nelle varie città, una sorta di primarie.