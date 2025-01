Ilrestodelcarlino.it - Strada di Montegranaro ancora chiusa: il Comune firma l’ordinanza

Il sindaco Andrea Biancani hato un’ordinanza che obbliga il proprietario della scarpata didiad intervenire con urgenza per la messa in sicurezza degli alberi pericolanti, che ne hanno causato la chiusura dallo scorso novembre. "Si tratta di un provvedimento necessario – ha spiegato Biancani (in foto con i tecnici comunali) –: a distanza di tre mesi chi doveva intervenire purtroppo non lo hafatto". La viabilità rimanemodificata: "Abbiamo cercato di ridurre al minimo il disagio per i residenti, deviando il traffico e istituendo il doppio senso di marcia nelle vie Lincoln, Gandhi e King, con la possibilità di sosta in entrambi i lati, dove possibile. Il ripristino didisarà un intervento che richiederà qualche mese".