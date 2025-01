Ilfattoquotidiano.it - Slovacchia, 60mila persone in piazza per protestare contro le politiche filo-russe del presidente Robert Fico

Decina di migliaia disono scesi invenerdì sera a Bratislava e in altre 20 città dellaperil governo del premier nazionalista, accusato di avere legami sempre più stretti con la Russia e sempre più conflittuali con l’Unione europea. Secondo gli organizzatori, nella sola capitale i manifestanti d’opposizione erano fra i 40 e i 60 mila.Si tratta di un momento culminante di un’onda di protesta che dura da settimane in un clima sempre più teso. E che ha indotto il premier a evocare un “tentativo di colpo di stato” ai suoi danni e a far redigere all’intelligence nazionale un rapporto in cui si allude a una operazione “orchestrata dall’estero”, una trama per creare inuna nuova “Maidan”, alludendo alladi Kiev che nel 2014 divenne il simbolo del movimento di massa che rovesciò il regime-russo ucraino.