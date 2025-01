Ilveggente.it - Sinner, allarme rosso: Vagnozzi come Cahill, doppio addio

, viae pure: l’annuncio fa tremare i tifosi.Non avrebbe dovuto dirlo, ma gli è sfuggito. E quando si è accorto di aver commesso un piccolo errore di valutazione, ormai era troppo tardi. La frittata era fatta e aveva già spoilerato al mondo intero che, a fine anno, uno dei suoi due coach lascerà ufficialmente il suo box. Non perché stanco di lui e dei suoi successi, ma per godersi un po’ la vita dopo aver immolato al tennis un bel po’ di anni.(AnsaFoto) – Ilveggente.itOrmai lo sanno tutti, dunque, perfino le pietre, che questo sarà l’ultimo anno che Darrentrascorrerà in panchina. Lascerà il team di Jannikal termine del 2025 e, a partire da quel momento, non allenerà mai più nessuno. Lo aveva detto chiaramente già tempo fa, ma l’annuncio che l’azzurro ha dato involontariamente all’inizio degli Australian Open ha confermato, di fatto, le parole pronunciate in tempi non sospetti dal coach di origini australiane.