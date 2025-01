Pronosticipremium.com - Roma, Dybala a Udine può riposare: riecco Pellegrini

Laè pronta a tornare in campo domani pomeriggio al Bluenergy Stadium di, dove affronterà l’se in una sfida fondamentale per avvicinarsi alla zona Europa. Dopo la sconfitta rimediata contro l’AZ Alkmaar in Europa League, la squadra di Claudio Ranieri ha l’occasione di reagire e conquistare tre punti preziosi.Le possibili scelte di RanieriRanieri sembra intenzionato a puntare sul gruppo dei titolari, ma dovrò considerare le condizioni fisiche di alcuni giocatori chiave. Paulo, che ha raggiunto il numero di presenze per il rinnovo, è reduce da un lungo periodo di impegni ravvicinati ed è stato impiegato in ogni minuto delle ultime partite. Nonostante stia bene, è probabile che venga lasciato inizialmente a riposo per evitare rischi, considerando la sua storia di infortuni.