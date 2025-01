Liberoquotidiano.it - "Pronto ai colloqui con Donald Trump": le parole di Vladimir Putin

Il presidenteha rilasciato un'intervista alla televisione di Stato russa e ha confermato l'affermazione del presidente americanosecondo cui avrebbe potuto evitare il conflitto in Ucraina se il tycoon fosse stato in carica e ha dichiarato che Mosca è pronta acon gli Stati Uniti su più questioni. Il leader del Cremlino ha definitocome un uomo “intelligente” e “pragmatico”, concentrato sugli interessi degli Stati Uniti e ha detto che “Con l'attuale presidente degli Stati Uniti abbiamo sempre avuto un rapporto di affari, pragmatico ma anche di fiducia”. “Non potrei non essere d'accordo con lui sul fatto che se fosse stato presidente, se non gli avessero rubato la vittoria nel 2020, la crisi emersa in Ucraina nel 2022 si sarebbe potuta evitare”, ha aggiunto appoggiando le accuse del tycoon secondo cui la corsa presidenziale del 2020, da lui persa, sarebbe stata “truccata”.