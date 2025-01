Inter-news.it - Palacios non parte per Lecce! Addio Inter più vicino? Monza nel mirino – Sky

potrebbe realmente lasciare l’a gennaio. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il giovane difensore argentino ha lasciato Appiano Gentile in questi minuti e non partirà con la squadra in vista della trasferta con ilsempre piùal calciatore. CESSIONE VICINA – Il giovane difensore dell’, Tomas, non prenderàalla trasferta diper la 22ª giornata della Serie A, in programma domenica 26 gennaio 2024 alle ore 18:00. Nonostante si sia regolarmente allenato ad Appiano Gentile nella giornata di oggi, il classe 2004 non partirà con la squadra, alimentando le voci di mercato che lo vedonoalnonostante le dichiarazioni del suo agente, ieri, in una nostravista esclusiva. La società brianzola, sarebbe in trattativa avanzata con l’per assicurarsi le prestazioni diin prestito fino al termine della stagione.