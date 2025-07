Charlize Theron fu molestata ma ha scelto di non fare nomi | Mi piace più che lui rimanga sulla graticola

Charlize Theron ha scelto di non fare nomi riguardo alla molestia subita durante un provino, mantenendo il silenzio su chi sia stato l'autore. La sua decisione di non rivelare l'identità dell'aggressore mantiene la questione avvolta nel mistero, lasciando spazio a una riflessione più profonda sulla tutela delle vittime e sulla responsabilità degli aggressori. In questa intervista, l’attrice si apre con coraggio, lasciando che siano le sue parole a parlare più di qualsiasi nome.

In una chiacchierata, ospite dello show Call Her Daddy, Charlize Theron è tornata sulla molestia subita durante un "provino". poco ortodosso. Non ha mai fatto il nome di lui. di proposito. E non per difenderlo.

