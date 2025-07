Damon Albarn riparte a bordo dell’Africa Express

Damon Albarn torna a farci sognare con l’Africa Express, una straordinaria avventura musicale nata vent’anni fa e ora rivisitata nel nuovo album *Africa Express presents… Bahidorá*. Un viaggio tra culture e sonorità uniche, un dialogo autentico tra artisti e tradizioni. Preparati a scoprire i retroscena di questa incredibile esplorazione sonora e lasciati coinvolgere dalle storie di musica e passione che solo Albarn e il suo progetto sanno regalare. Leggi tutto per entrare nel cuore di questa magica avventura.

Un dialogo con Damon Albarn e con gli altri musicisti del progetto nato vent'anni fa. A partire dal nuovo album Africa Express presents. Bahidorá.

Africa Express a Ostia Antica Festival: il progetto multiculturale di Damon Albarn l’8 luglio per la prima volta in Italia e unica data italiana - Preparati a vivere un’esperienza musicale unica: il 8 luglio, per la prima volta in Italia, Africa Express porta a Ostia Antica un festival multiculturale straordinario.

