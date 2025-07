PS3 Movian M7 7.0168 per PS3 aggiornato da DeanK! Novità e Guida all’Installazione

Se sei un appassionato di home entertainment e desideri portare la tua PS3 al livello successivo, il nuovo Movian M7 70168 è ciò che fa per te. Questo aggiornamento porta miglioramenti significativi, come il supporto IPv6 e nuove funzionalità di rete, garantendoti una navigazione più veloce e stabile. Scopri come installarlo facilmente seguendo la nostra guida dettagliata e rendi la tua console ancora più versatile e performante!

Movian M7, il versatile media player per PlayStation 3, è stato aggiornato alla versione 7.0.168 con nuove funzionalità e miglioramenti! Tra le novità più interessanti troviamo: Aggiunto supporto per la risoluzione DNS hostname IPv6 Aggiunta l’opzione IPv6 Protocol nelle impostazioni Network Test IPv6: Puoi verificare il funzionamento con l’URL: https:ipv6.movian.eutest.jpg Scarica l’ultima versione di M7 (Movian 7) per la tua piattaforma qui: https:movian.eu Installazione su PlayStation 3. Per installare Movian M7 sulla tua PS3, segui questi semplici passaggi: Scarica il file.PKG per PS3: https:movian. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net © Gamesandconsoles.net - [PS3] Movian M7 7.0.168 per PS3 aggiornato da DeanK! Novità e Guida all’Installazione

