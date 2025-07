Veo 3 l’IA di Google per creare video realistici con audio è disponibile anche in Italia

Google ha lanciato Veo 3 in Italia, una rivoluzionaria IA capace di trasformare semplici testi in video realistici in pochi istanti. Questa innovazione apre nuove frontiere per filmmaker, creativi e aziende, consentendo loro di realizzare contenuti sorprendenti in tempi record. Tuttavia, è fondamentale utilizzare questa tecnologia con responsabilità , poiché i deepfake rappresentano un rischio crescente. È arrivato il momento di scoprire come sfruttare al meglio Veo 3, mantenendo sempre alta l’etica digitale.

Google ha rilasciato anche nel nostro paese Veo 3, la sua potente IA che produce video in pochi istanti a partire da un testo. Il modello offre nuove possibilità per filmmaker, creativi e aziende. Ma bisogna fare attenzione ai deepfake che può generare. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Veo 3, l’IA di Google per creare video realistici con audio, è disponibile anche in Italia

Google ha annunciato Veo 3, il suo modello di intelligenza artificiale per la generazione di video, durante la conferenza Google I/O 2025 (20-21 maggio 2025), introducendo la capacità di generare video con audio iper realistici, inclusi dialoghi, rumori ambient Vai su Facebook

