Al via il conto alla rovescia verso “Marcenando - L’arte camminando”.

Arezzo, 3 luglio 2025 – Al via il conto alla rovescia per la quinta edizione d i "Marcenando - L'arte camminando". Arte, cultura, natura e solidarietà torneranno a unirsi domenica 21 settembre a Marcena in una giornata di festa che sarà scandita da molteplici iniziative, rinnovando un format ormai collaudato e apprezzato per far vivere e scoprire il piccolo borgo alle porte della città di Arezzo. L'evento, organizzato dall'associazione Marcenando con la direzione artistica del maestro Alessandro Marrone, è inserito in un progetto di valorizzazione urbanistica e paesaggistica che sta trovando compimento nell'allestimento di un percorso espositivo a cielo aperto diffuso tra vicoli, piazze e campagne che già conta centoventisette opere donate da artisti professionisti o amatoriali ma che è destinato a crescere ulteriormente in occasione dell'edizione del 2025.