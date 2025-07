Immagini dal Sannio | mietitura e trebbiatura attività di un territorio rurale

Nel cuore del Sannio, tra campi dorati e tradizioni secolari, la mietitura e la trebbiatura raccontano il ritmo antico della vita rurale. Questi momenti, intrisi di storia e di fatica, vengono rivissuti ogni anno con entusiasmo, mantenendo vive le radici di un territorio che celebra il ciclo del grano. Scopriamo insieme come queste attività modellano l’identità e la memoria delle comunità sannite. Continua a leggere per immergerti in un viaggio nel tempo e nella cultura locale.

È tempo di lavorazione del grano imbiondito e antichi rituali si affacciano nella memoria di tutti i sanniti e di ogni comunità agricola. Il ciclo agricolo della lavorazione del frumento è annuale e culmina con le attività di mietitura e trebbiatura.

Immagini dal Sannio: la mietitura e la trebbiatura, attività di un territorio rurale.

