Accordo Italia-Albania | al via la totalizzazione dei contributi

Dal 1° luglio, grazie all’accordo di sicurezza sociale tra Italia e Albania, migliaia di lavoratori potranno sommare i contributi versati nei due Paesi, aprendo nuove prospettive per una pensione più equa e completa. Un passo importante che rafforza i diritti dei lavoratori con carriere internazionali, garantendo loro maggiore sicurezza e serenità per il futuro.

Arezzo, 3 luglio 2025 – Dal 1° luglio è ufficialmente in vigore l’accordo di sicurezza sociale tra Italia e Albania c he consente la totalizzazione dei contributi previdenziali versati nei due Paesi. Un passo fondamentale per garantire un trattamento pensionistico equo e completo a migliaia di lavoratrici e lavoratori che hanno avuto una storia contributiva mista tra Italia e Albania. Secondo quanto previsto dall’accordo, sarà possibile sommare i periodi assicurativi maturati nei due Stati per il raggiungimento dei requisiti richiesti per la pensione di vecchiaia, anticipata e per altre prestazioni previdenziali. 🔗 Leggi su Lanazione.it