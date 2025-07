Suore in fuga dal convento la storia ora è diventata un documentario | Trattate da mafiose

Una storia sconvolgente di fuga e resistenza: le suore in fuga dal convento, ora raccontata nel documentario “La storia ora 232”, svelano un lato inedito delle comunità religiose. Trattate come mafiose, hanno deciso di rompere il silenzio, rivelando abusi e maltrattamenti che le avevano rese prigioniere. Suor Mariastella, tra le protagoniste, ricorda: “Era come se fossimo state in un campo di concentramento”. Una testimonianza che scuote le coscienze e apre un dibattito urgente.

In onda su Globo, principale tv brasiliana. Suor Mariastella scappata con altre sorelle per i maltrattamenti subiti: “Era come se fossimo state in un campo di concentramento”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Suore in fuga dal convento, la storia ora è diventata un documentario: “Trattate da mafiose”

