Ostia condannata dal Telegraph tra pregiudizio e realtà

, 24 Gennaio 2025-lasciatela perdere; il mare di Roma non è tra i migliori: anzi, a dirla tutta,è la seconda città ( senza neppure essere una città) che ha il mare peggiore del vecchio continente. A dirlo è il The, dall’alta parte della manica. A scriverlo è invece un travel blogger, Tim Jepson che addà la maglia nera: a parte la sabbia che “sembrava apposto”, “L’acqua da evitare”, senza contare quell’atmosfera da città sgretolata e periferica creata “dai palazzi senza un briciolo di verde”. Chi scrive, però, fa un mea culpa, seppur leggermente camuffato dietro il velo di un giudizio quasi gratuito, quando ammette che non sa quanto la situazione sia cambiata negli anni perché “Non ho osato tornarci”.La reazione del X MunicipioOra, per quanto fastidiosa e dolorosa, questa classifica non è la prima e non sarà l’ultima.