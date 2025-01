Notizie.com - Nuovo codice della strada: tutti i farmaci che potrebbero dare un falso positivo

Leggi su Notizie.com

, alcunidiventare un problema in caso di testa, tutto quello che c’è da sapere.Il, ha creato non poca confusione, le modifiche stringenti hanno portato a tanti dubbi, specie sui test antidroga che vengono applicati ai conducenti. Tra questi, spiccano i test degli esami salivari, per rivelare la presenza di sostanze stupefacenti.cheun(Notizie.com)Al centro dell’attenzione sono finiti i falsi positivi, causati dall’interferenza di specifici. Da settimane sentiamo parlare dell’inasprimento delle sanzioni per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti., qualigenerare falsi positiviA finire al centro del dibattito, dopo la riforma del, alcunicomuni, quest’ultimiportare ai falsi positivi, in questo modo a pagare le conseguenze sono proprio i conducenti.