Juventusnews24.com - Napoli Juve: Locatelli ancora titolare, ma cambia il compagno di reparto. Con chi giocherà in coppia

Napoli Juve: Locatelli ancora titolare, ma cambia il compagno di reparto. Con chi giocherà in coppia

Stasera la Juventus sarà ospite del Napoli per la sfida valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A. Una sfida molto importante e per la quale Thiago Motta ha intenzione di affidarsi ai suoi uomini migliori. Come in Champions League contro il Club Brugge anche quest'oggi Manuel Locatelli partirà dal primo minuto. Cambia però il compagno di reparto: insieme a lui Thuram e non Douglas Luiz, come successo invece martedì.