Noinotizie.it - Morto nell’ospedale di Castellaneta: l’Asl Taranto “invita alla cautela” Azienda sanitaria locale

Leggi su Noinotizie.it

Di seguito un comunicato diffuso da Asl:In meritonotizia trattata da alcune testate del decesso di un paziente in fase di dimissioni all’ospedale “San Pio” di, la Aslesprime vicinanza e cordogliofamiglia e, sulla base della ricostruzione oggettiva dei medici del Pronto Soccorso presenti durante il tragico evento, precisa quanto segue. “In data 15 gennaio 2025, alle ore 17:04 il paziente giungeva con ambulanza 118 in codice arancione.Al triage il paziente, cardiopatico rivascolarizzato, diabetico, BPCO in ossigenoterapia domiciliare, riferiva edema periorbitario ed edema diffuso del viso, negando allergia ai farmaci.Eseguiti un prelievo sanguigno completo, anche per enzimi, e un emogas, il paziente ha atteso di essere visitato, come da procedura, dopo i codici rossi che occupavano le sale e impegnavano i medici del turno pomeridiano.