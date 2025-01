Lettera43.it - Meloni: «Santanchè? Nessun braccio di ferro, un rinvio a giudizio non è motivo di dimissioni»

Prima di visitare la Nave Scuola Amerigo Vespucci, a Gedda, la premier Giorgiaè stata intercettata dai cronisti, che le hanno chiesto un commento sulla richiesta diper la ministra del Turismo Daniela, accusata di falso in bilancio nel caso Visibilia. «Sgomberiamo il campo, non c’èdi, non c’è preoccupazione, non c’è un imbarazzo che addirittura mi porterebbe a non presentarmi in Cdm, a spostare la data della mia visita in Arabia Saudita per non incontrare la ministra», ha detto. «C’è una riflessione che deve tenere conto del quadro generale, in un clima assolutamente sereno. Io non credo che un semplicesia esso stessodi dimissione. Penso anche che il ministrostia lavorando ottimamente».Daniela(Getty Images).