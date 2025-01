Juventusnews24.com - Manna a Dazn: «Orgogliosi di quello che i ragazzi stanno facendo. La squadra va migliorata ma dobbiamo rispettare questo»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24Giovanni, ds del Napoli, ha parlato così ai microfoni diprima del match di Serie A contro la JuveGiovanniha parlato nel pre-partita di Napoli Juve, sfida di Serie A, ai microfoni di.A CHE PUNTO SONO LE TRATTATIVE – «Garnacho e Adeyemi? Sono due nomi che ci piacciono, non sono gli unici. Cercheremo di valutare quelle che possono essere le varie opportunità ma sicuramente non pagheremo prezzi fuori mercato. Faremo di tutto per migliorare, per sostituire Kvara. Rispetteremo i nostri parametri ma devono esserci le condizioni giuste. Noii nostri parametri salariali, abbiamo anche qualche altra idea».QUALCUNO CHE POSSA ESSERE TITOLARE – «Siamodiche ima abbiamo sempre detto cheè un percorso.