M.O., prigionieri palestinesi liberati portati in trionfo a Ramallah

Roma, 25 gen. (askanews) – Le immagini in arrivo da, la capitale della Cisgiordania, mostrano alcuni ex detenuti rilasciati oggi da Israele nell’ambito dell’accordo di cessate il fuoco a Gazaintra due ali di folla. Il servizio penitenziario israeliano ha annunciato la liberazione di 200, dopo che Hamas ha rilasciato quattro soldatesse israeliane rapite il 7 ottobre 2023. “Conclusi i necessari procedimenti nelle prigioni e con l’approvazione delle autorità politiche, tutti i terroristi sono stati rilasciati dalle prigioni di Ofer e Ktziot,” si legge in un comunicato del servizio penitenziario, che aggiunge che 200sono stati. A, una volta scesi dall’autobus con tute grigie, moltisono stati sollevati sulle spalle delle persone in attesa, mentre altri hanno camminato tra la folla.