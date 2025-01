Quotidiano.net - Lo spettacolo dei sei pianeti (non) allineati: ecco come riconoscerli

Roma, 25 gennaio 2025 – Loinizia al tramonto, quando alzando gli occhi al cielo si noterà un insolito affollamento. Ben seisono contemporaneamente visibili oggi, sabato 25 gennaio, nella volta celeste: Venere, Saturno, Giove, Marte, Urano e Nettuno (anche se questi ultimo non a occhio nudo). Qualcuno parla di allineamento ma il termine non è appropriato. Il sei astri infatti non sono in fila su una linea idealmente retta, visibili nella stessa direzione e concentrati nella stessa porzione di cielo, ma sono sparsi. La particolarità dell’evento non sta tanto nella disposizione geometrica quanto nella loro compresenza nel firmamento delle nostre latitudini. le". Per quanto spettacolare, questa composizione “non ha in sé nulla di eccezionale – precisa Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope Project – Il fatto che iappaiano nel cielo sempre lungo una ben precisa 'corsia preferenziale', infatti, deriva dalla disposizione nello spazio delle loro orbite, contenute su piani non molto diversi tra loro".