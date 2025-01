Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten 2-1, Australian Open 2025 in DIRETTA: break immediato degli azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Smash comodo per.15-15 Risposta aggressiva e passante di dritto vincente di Andrea.15-0 Scambio rocambolesco chiuso dall’errore con il rovescio di. Al servizio il mancino.3-1 Game. Chiude con la volèe di rovescio Simone.AD-40 Di un soffio out la risposta del britannico.40-40 Intervento vincente con la volèe di rovescio di Simone.40-AD Palla del contro. Risposta di rovescio vincente del britannico.40-40 Doppio fallo.AD-40 Ottima stavolta la volèe dell’emiliano.40-40 Non passa la volèe di dritto di. Ancora parità con glial servizio.40-30 A metà rete la risposta di dritto di.30-30 Di un soffio largo il passante di dritto del finlandese.