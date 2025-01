Ilfattoquotidiano.it - Libano, media: “Israele ci attacca nel sud, maggiore escalation da due mesi”. Esercito: “Tel Aviv rimanda il ritiro dei suoi soldati”

Torna a crescere la tensione nel sud del. La tv al Mayadeen, vicina a Hezbollah, ha riferito che nelle ultime oreha effettuato una serie di attacchi che “hanno avuto un’come non si vedeva da due”. In mattinata l’regolare di Beirut ha dichiarato di essere pronto a schierare le sue forze nel meridione, accusando Teldi “procrastinare” il suoprevisto nell’accordo di cessate il fuoco entro lunedì 27. “C’è stato un ritardo in diverse fasi a causa della procrastinazione neldalla parte del nemico israeliano”, ha affermato l’, confermando di essere “pronto a continuare il suo spiegamento non appena il nemico israeliano si ritirerà”.Venerdì l’ufficio di Benjamin Netanyahu ha affermato che ilgraduale delle sue truppe proseguirà oltre i 60 giorni previsti dall’intesa.