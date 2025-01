Lanazione.it - La crisi del settore moda a Roma. Giani: "Serve un rilancio industriale"

di Francesco TozziMONTEVARCHI"Sono necessarie per tutto il 2025 misure di difesa del lavoro e di sostegno alla liquidità delle imprese" del. È il commento del presidente della Regione Toscana Eugenioalla riunione del tavolo dellache si è tenuta ieri mattina anella sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. "Le proposte del Governo - ha aggiunto- sono ancora deboli sul versante del necessarioal passo col mercato internazionale e la necessità di mantenere elevato il livello di qualità delle produzioni". Se ne riparlerà al tavolo regionale per lache il governatore ha già convocato per il 4 febbraio. In quella sede si discuterà l’impostazione del memorandum per la difesa e ildellain Toscana. Al tavolo convocato dal ministro Adolfo Urso è stata affrontata anche la natura delladel, che appare ancora lunga e strutturale.