Inaugurazione anno giudiziario 2025 | protesta dei magistrati

FIRENZE –deideiorganizzata da Anm, associazione nazionale, sabato 25 gennaio in occasione dell’nazionale,dunque anche a Firenze: coccarde sulla toga, Costituzione in mano e fuori aula quando interviene il rappresentante del governo.A Firenze ilasciato l’auditorium quando è stata data la parola ad Antonio Sangermano, rappresentante del ministero della Giustizia.Alla cerimonia, iniziata con la relazione del presidente della Corte d’appello Alessandro Nencini, a proseguire la relazione del procuratore generale Ettore Squillace Greco, partecipano per il Csm il consigliere Roberto Romboli e per il ministero della Giustizia Antonio Sangermano.