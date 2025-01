Quotidiano.net - I cavi nascosti sotto il mare d’Irlanda, linfa vitale di Internet. E la neutralità di Dublino ora è un problema

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 25 gennaio 2025 -la superficie delirlandese si nasconde una rete diche rappresentano la base di, permettendogli di funzionare senza intoppi. Una rete diche permette di guardare video su TikTok e foto su Instagram, ma che è anche indispensabile per i servizi di emergenza, i sistemi bancari, le comunicazioni militari. E la grande importanza di questa rete la sta rendendo un obiettivo sempre più allettante per operazioni militari, terroristiche o semplicemente criminali. L’Irlanda ha un’importanza strategica spropositata rispetto a Europa e Regno Unito in questo ambito: il 75% deitransatlantici passano infatti attraverso i mari dell’isola. E a seguito del taglio deitra la Finlandia e l'Estonia due anni fa e l’interruzione a novembre dei collegamenti tra la Finlandia e la Germania, e tra la Svezia e la Lituania, ci si interroga su chi sia (o debba essere) il garante del fondale marino nelle acque territoriali irlandesi e la sua zona economica esclusiva (ZEE)- Un’area che si estende per 230 miglia oltre le coste.