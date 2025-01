Ilfattoquotidiano.it - Hamas libera le quattro soldatesse israeliane: consegnate dalla Croce Rossa all’Idf. Erano prigioniere da 477 giorni

Sono statete leostaggio di, rilasciate in cambio di 200 prigionieri palestinesi come parte dell’accordo di cessate il fuoco. Karina Ariev, Daniella Gilboa, Naama Levy e Liri Albag sono state portate in Israeledopo 477di prigionia e. Intanto, riporta il Guardian, ha pubblicato la lista dei 200 prigionieri palestinesi che saranno rilasciati, tra loro anche detenuti di lunga data e altri con lunghe condanne.L'articololeda 477proviene da Il Fatto Quotidiano.