Lapresse.it - Gaza, oggi libere 4 soldatesse israeliane in cambio di 200 detenuti palestinesi

Altri quattro ostaggi israeliani saranno liberatida Hamas nell’ambito dell’accordo sul cessate il fuoco e lo sdi prigionieri e potranno riabbracciare i propri cari dopo oltre 15 mesi di prigionia. Si tratta delle quattroLiri Albag di 19 anni, Karina Ariev, Daniella Gilboa e Naama Levy, tutte di 20 anni. La liberazione, secondo quanto riportano fonti, dovrebbe avvenire in mattinata. Per ciascuna delle donne civili in ostaggio, l’intesa prevede che Israele rilasci 30 prigionieri. Per ciascuna delle donne soldato in vita dell’Idf, devono invece essere rilasciati 50 prigionieri. Quindi saranno 200 irilasciati.