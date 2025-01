Quifinanza.it - Gambero Rosso rifiutato da una gelateria, feroce critica al sistema dei Tre Coni

Leggi su Quifinanza.it

Non sempre i premi sono ben accolti. È accaduto anell’annuale riconoscimento delle migliori attività food & beverage sul territorio. Nello specifico, si parla di gelati. Nell’edizione 2025 della guida Gelaterie d’Italia è presente la classifica dei maestri italiani e una serie di premi speciali, come la miglioreemergente, il miglior gelato al cioccolato e alla crema, il premio alla sostenibilità e quello per la valorizzazione delle filiere.Dassie Vero Gelato Artigiano hai “Tre” della guida. Il tutto è avvenuto durante la premiazione sul palco di Rimini. Il motivo? Difendere il valore del gelato, oltre le logiche di mercato.I valori del vero gelato artigianale: il “no” aL’account ufficiale di Dassie Gelato ha pubblicato una foto creata con intelligenza artificiale, in cui, su un cartellone accanto a un maestro gelataio, si legge a caratteri cubitali: “, no grazie”, firmatoDassie.