Futsal Cesena a Modena è un derby salvezza

Unimportantissimo quello che aspetta, oggi, alle 18, a, lacontro ilCavezzo ultimo in classifica insieme a Verona, Cagliari e Milano ricordando che le ultime due retrocederanno immediatamente e la terzultima andrà ai playout. Sopra di quattro punti, appunto, i bianconeri di Osimani che la scorsa settimana (dopo quattro risultati utili di fila), perdendo in casa per 3-1 col Cdm, sono piombati a quattro punti sulla zona retrocessione. Un successo permetterebbe aldi raggiungere zone più tranquille ed essere fuori dalla mischia, altrimenti potrebbe essere risucchiato in una posizione molto scomoda. Gli emiliani erano in estate formazione ambiziosa, poi tutto si è complicato: 10 punti in graduatoria in 14 gare, ma attenzione all’andata (seconda giornata) vinsero al PalaPaganelli 3-2.