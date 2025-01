Fondi, l’operazione della Polizia contro l’occupazione e l’immigrazione irregolare

Leggi su Ilfaroonline.it

, 25 gennaio 2025- Ladi Stato – Questura di Latina, nell’ambitospecifica attività di contrasto al, nella giornata di ieri venerdì 24 gennaio 2025 ha effettuato un servizio straordinario nel centro storico di, dove era stata segnalata una situazione di irregolarità e di degrado.Illi, eseguiti dai poliziotti delle varie articolazioni del Commissariato di P.S. di– Ufficio Immigrazione, Ufficiollo del Territorio e Squadra Anticrimine – hanno interessato alcune abitazioni occupate abitualmente da cittadini stranieri.Le verifiche, oltre ad essere rivolte al possesso dei visti e permessi per l’ingresso e la permanenza sul Territorio Nazionale, hanno interessato i titoli per la locazione di immobili e quelli relativi all’assunzione presso imprese locali e non.