Fingeva di essere minorenne | tre anni per estorsione Si era fatto consegnare soldi dall’amante

Dubino (Sondrio) – Si era spacciato per, minacciando un uomo del Sondriese con cui aveva avuto una brevissima relazione. Dal quale era riuscito a farsi, in più riprese, quasi 7000 euro. Un’avvenuta duefa, per la quale ora Rida Morchid, marocchino di 22residente a Dubino, è stato condannato a 3e 6 mesi di reclusione, al termine del processo con rito abbreviato che si è svolto davanti al Gup di Sondrio Fabio Giorgi. I fatti risalgono a inizio febbraio 2022, quando l’imputato avrebbe avuto una frequentazione con un trentenne. Salvo poi dichiararsie minacciando la vittima di denunciarla per adescamento. “Se non mi dai 500 euro – gli avrebbe detto – ti denuncio per violenza sessuale”. Così il trentenne era andato a uno sportello bancomat e gli aveva subito consegnato i